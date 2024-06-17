نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الثانوية العامة 2024.. تنبيه مهم من التعليم بشأن الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة 2024، من حيازة أى وسيلة غش إلكترونية، داخل لجان امتحانات المواد الأساسية، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت الوزارة، على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان بالنسبة للمراقبين والملاحظين، على أن يكون الوحيد الذي يحق له اصطحاب الهاتف، هو رئيس اللجنة للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة فى حالة حدوث أى مشكلة أو طلبه داعما.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.