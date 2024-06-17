وزارة التربية والتعليم تواصل اجراءاتها استعداداً لاستئناف امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 05:29 مساءً - الدكتور رضا حجازي يوجه بمواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كافة اللجان الامتحانية

التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتوزيع الأسئلة في تمام التاسعة

مواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجراءاتها المكثفة استعداداً لاستئناف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بعد أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث من المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٤.

وفي هذا الإطار، اطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

كما وجه الوزير مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.

كما شدد الدكتور رضا حجازي على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

وقد شدد الدكتور رضا حجازي أيضا على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الاجابة، فضلا عن مواصلة اجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص علي عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

كما وجه الدكتور رضا حجازي بمواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.