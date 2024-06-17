لليوم الثاني.. التحالف الوطني يوزع لحوم الأضاحي في القليوبية (صور)

وخصص التحالف الوطني، عددًا من المذابح في مختلف أنحاء المحافظة، ليتم ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأسر المستحقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات الخيرية.

ويؤكد التحالف الوطني على استمرار جهوده في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، خاصةً في المناسبات الدينية، وذلك إيمانًا منه بأهمية التكافل الاجتماعي وتعزيز قيم التضامن بين أفراد المجتمع.