مفتي الجمهورية: ما أحوج الأمة الإسلامية إلى أن تستفيد من مواسم الخير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 10:28 صباحاً - قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن الأمة الإسلامية في حاجة شديدة إلى أن تستفيد من مواسم الخير لتجدد أخوتها, وتعزز تعاونها, مؤكدا أن موسم الحج في طليعة ما يستثمر لهذه الغاية الإسلامية النبيلة, حيث يتلاقى الجميع في زمان ومكان واحد, بلباس واحد, يعبدون ربهم الواحد على هدي نبيهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, وقد صفت قلوبهم بإيمان حداهم لهذه الرحاب الطاهرة, يرجون ما عند ربهم من منافع الحج, ومن تلكم المنافع تقاربهم معا, واستشعار معاني أخوتهم الإيمانية, ولا سيما حرمتها الواجب رعايتها وتعاهدها, تحقيقا لقول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة)".

جاء ذلك في كلمة مفتي الجمهورية ألقاها اليوم خلال حفل سنوي أقامه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء, لكبار الشخصيات الإسلامية, وضيوف خادم الحرمين الشريفين, وضيوف الجهات الحكومية, ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.

وثمن فضيلة المفتي - في كلمته - الجهود الكبيرة والتنظيم الرائع الذي قامت بها المملكة العربية السعودية لضيافة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم للمناسك بكل سهولة ويسر, مضيفا أن ألسنة المؤمنين الطائفين والعاكفين والركع السجود, تلهج بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لما لقوه من حفاوة الاستقبال, وكرم الضيافة, وحسن التنظيم لشؤون الحج, وهو ما أعانهم على أداء مناسكهم في سكينة روحية, وطمأنينة قلبية.

وأكد مفتي الجمهورية أن هذا المشهد الجليل سيظل في ذاكرة كل حاج, في أنصع سجل, لأشرف رحلة: رحلة الإيمان التي تمثل في وجدان كل مسلم رحلة العمر, مشيرا إلى أن الحجيج وهم بهذا التنوع والتعدد يثمنون عاليا الجهود المبذولة لإشاعة روح الأخوة والتعارف والتآلف بينهم, فضلا عن تبصير من يلزم بشؤون دينهم, ولا سيما تعظيم حرمات الله وشعائره.