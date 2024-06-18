العامة للخدمات البيطرية: ذبح 27 ألف رأس ماشية منذ بداية العيد حتى الآن

جدة - نرمين السيد - مجزر آلى - أرشيفية

قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور ممتاز شاهين، إن المجازر استقبلت 7300 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال في ثالث أيام عيد الأضحى، مؤكدًا أن إجمالي عدد الأضاحي التي تم ذبحها خلال أيام العيد الثلاثة بلغ 27 ألف رأس ماشية.





وأضاف رئيس الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم ذبح الأضحية تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، مشيرا إلى أن المجازر تقدم خدمات ذبح الأضاحي مجانًا للمواطنين. وأوضح أن توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بتقديم خدمات ذبح الأضاحي في العيد مجانًا للمواطنين، وكذلك العمل على مدار الساعة بجميع الإدارات التابعة للهيئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

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