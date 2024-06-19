تفاصيل ختام مؤتمر نصف الكرة الجنوبي لقادة الأنجليكان

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جدة - نرمين السيد - جانب من مؤتمر قادة نصف الكرة الجنوبي
شهد المؤتمر حضورا بارزا من شخصيات دينية مرموقة، من بينهم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والأنبا إكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة نصر، الذي مثل قداسة البابا تواضروس الثاني. وقد عقدت الجلسات في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك.
ركز المؤتمر على تعزيز الشراكة بين الكنائس الأسقفية في نصف الكرة الجنوبي على مدى السنوات الثلاث القادمة، فيما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بين كنائس الأنجليكان، وتبادلوا الأفكار حول كيفية مواجهة التحديات التي تواجهها الكنيسة الأسقفية، كما استعرضوا التطورات والإنجازات التي حققتها الكنائس منذ انعقاد المؤتمر السابق.
أكد القادة على أهمية التعاون المستمر بين الكنائس لتحقيق رسالة الإنجيل في خدمة المجتمع، مشددين على ضرورة أن يكون الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للتعليم الصحيح، كما أكدوا على دور الكنائس في تعليم قيم الكتاب المقدس ونشر المحبة والسلام والتسامح في المجتمعات التي يخدمونها.
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