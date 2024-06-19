55 سؤالا بـ80 درجة.. مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، امتحان اللغة العربية، يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي سبقها امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.





ويتكون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة من 55 سؤالاً، بينهم 51 سؤال اختيار من متعدد، و4 أسئلة مقالية، ويمتد زمن الامتحان لـ3 ساعات من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، ويتسلم الطلاب كراسة أسئلة، وورقتي إجابة إحداهما "بابل شيت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد والثانية للإجابة على الأسئلة المقالية، إضافة إلى كتيب مفاهيم يحتوي على كل المفاهيم والقوانين والنصوص والصور التى قد يحتاجها الطالب بالامتحان وتغنيه عن الحفظ للتركيز فى فهم مخرجات التعلم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة، بكتابة بياناتهم على ورقتي الإجابة بدقة، مشيرة إلى أنه لن يعتد بأى إجابة داخل كراسة الأسئلة، ويتم فقط الاعتداد بالإجابة فى ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، كما وجهت بتظليل الدوائر المعبرة عن إجابات أسئلة الاختيار من متعدد بشكل كامل دون وضع علامة "صح" أو "خطأ" داخل الدائرة، أو تظليل أكثر من دائرة للإجابة عن السؤال الواحد، واستخدام اللونين الأسود والأزرق فقط.

وتنقسم ورقة أسئلة الامتحان إلى: 30% أسئلة لمستويات التفكير العليا، 40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات البسيطة.

ويتم توزيع كراسات الأسئلة على الطلاب فى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، وتوزع على الطلاب بطريقة معينة بحيث لا يحصل طالبين متتالين على نفس النموذج.

ووجهت الوزارة الطلاب بتسليم كراسة الأسئلة رفقة ورقة الإجابة، وكذلك كتيب المفاهيم، فى نهاية كل امتحان.

ويخصص لمادة اللغة العربية 80 درجة من مجموع الثانوية العامة، مقسمين إلى 70 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، و10 درجات للأسئلة المقالية، أما النهاية الصغرى للمادة فتكون 40 درجة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOpen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى السبت الموافق 20 يوليو المقبل.