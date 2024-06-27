نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - طقس مرعب وخطير.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتوجه رسالة ونصائح للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طقس مرعب وخطير.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتوجه رسالة ونصائح للمواطنين.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على كافة المدن والمحافظات، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

طقس مرعب وخطير.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتوجه رسالة ونصائح للمواطنين.. وكشفت خرائط الطقس نشاط محدود للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، بسبب تأثر البلاد بـ منخفض الهند الموسمي المقبل على البحر المتوسط، محمل بكميات كبيرة من بخار الماء.

متى تنتهي الموجة الحارة؟

أما بشأن انتهاء الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس، كشفت الأرصاد الجوية إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة تدريجيا الأسبوع المقبل، حيث تسجل العظمي 38 درجة مئوية علي القاهرة الكبرى، ويأتي ذلك بالتزامن مع نشاط هبات الرياح يوميًا علي اغلب الانحاء خلال ساعات ما بعد الظهيرة والتي تعمل علي تلطيف حالة الطقس بشكل ملحوظ.

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. حالة البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

نسب الرطوبة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى %75 %30.

الوجه البحري ومدن القناة %80 %35.

السواحل الشمالية الغربية %90 %50.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء %90 %55.

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم بالتفصيل

المدن/ المحافظات العظمى الصغرى

القاهرة / 39 / 26

6 اكتوبر / 39 / 26

بنها / 38 / 25

دمنهور / 36 / 23

وادى النطرون / 37 / 25

كفر الشيخ / 36 / 25

المنصورة / 38 / 25

الزقازيق / 38 / 25

شبين الكوم / 38 / 25

طنطا / 38 / 22

دمياط / 33 / 25

بورسعيد / 34 / 25

الإسماعيلية / 40 / 26

السويس / 39 / 25

العريش / 33 / 23

رفح / 32 / 22

رأس سدر / 40 / 26

نخل / 38 / 18

كاترين / 36 / 17

الطور / 37 / 26

طابا / 38 / 26

شرم الشيخ / 42 / 31

الاسكندرية / 32 / 23

العلمين / 32 / 23

مطروح / 30 / 22

السلوم / 34 / 24

سيوة / 39 / 24

رأس غارب / 40 / 30

الغردقة / 41 / 31

سفاجا / 42 / 31

مرسى علم / 42 / 31

شلاتين / 39 29