«حياة كريمة» تواصل توزيع لحوم صكوك الأضاحي للأسر المستحقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن بدء عمليات ذبح وتقطيع (تشفية) العجول البلدي في مزارع حياة كريمة، مع بداية عيد الأضحى المبارك، واستمرار عمليات التوزيع طوال أيام التشريق.





وأكدت "حياة كريمة" عبر صفحتها على فيس بوك: "مرينا بكل خطوات التعبئة والتغليف، كل ده بنعمله عشان نضمن إن لحوم الأضاحي توصل بأفضل صورة لأهالينا الأكثر استحقاقا في كل محافظات مصر". وتابعت حياة كريمة: "شغل مش سهل، لكن بفضل ثقة المضحيين بينا وجدعنة الجدعان من المتطوعين وفريق عمل المؤسسة، كل حاجة بتمشي زي الفل". وقدمت حياة كريمة الشكر لكل إيد ساهمت وعملت بجد لكى يصل الخير لكل بيت.

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