عاجل- بتكليفات رئيس الجمهورية.. بدء اجتماع خلية أزمة الحجاج برئاسة مدبولي

جدة - نرمين السيد - بدأ، قبل قليل، اجتماع خلية أزمة الحجاج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء؛ لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين. يأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين. كما أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

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