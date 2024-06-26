وزير التعليم: طلاب مدارس STEM نموذجًا يحتذى به

تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، انتظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين، ومدرسة 6 أكتوبر للمكفوفين بالسادس من أكتوبر.





واستهل الوزير جولته التفقدية بمتابعة سير الامتحانات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، أثناء أداء الطلاب امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الإنجليزية" واطمأن على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.

وتأكد حجازي من تسجيل الطلاب بياناتهم على ورقة "البابل شيت" بصورة صحيحة، كما وجه الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب من كتابة البيانات، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وأشاد الوزير بطلاب مدارس STEM، مشيرًا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تبذل كل الجهود لدعمهم وإتاحة الفرصة لتقديم العديد من النماذج المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.

كما وجه مراقبي اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب.

وتفقد الوزير أيضًا حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يبلغ 1639 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان فى هذه المدرسة يبلغ 141 طالبا بعدد 7 لجان امتحانية.

وعقب ذلك، حرص الدكتور رضا حجازي، على تفقد سير امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بمدرسة 6 أكتوبر للمكفوفين، التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، بمحافظة الجيزة؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب مدارس المكفوفين الذين يؤدون الامتحانات 255 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.