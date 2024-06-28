«الأوقاف» تفتتح اليوم 7 مساجد منها 5 جديدة ومسجدان صيانة وتطويرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يونيو 2024 11:34 صباحاً - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 7 ) مساجد اليوم الجمعة 28 / 6 / 2024م، منها ( 5 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 1059 ) مسجدًا منها ( 825 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 234 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى غدًا الجمعة 28/ 6 / 2024م عدد ( 12081 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 661 ) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. مسجد جزيرة سهيل – الكرور – مركز أسوان

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد الرحمة – زاوية هارون - ديروط

مديرية أوقاف بني سويف

3. مسجد الرحمن الغربي – قرية الدوية – مركز بني سويف

مديرية أوقاف سوهاج

4. مسجد الواحد الأحد – قرية الخيام – مركز دار السلام

مديرية أوقاف المنيا

5. مسجد الحاج رفعت – المعصرة - ملوي

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. عمرو بن العاص – الشلايلة – نجع حمادي

2. مسجد النور – الشلايلة – نجع حمادي