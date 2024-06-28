نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو، داعيًا المولَّى عز ‏وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن ‏يوفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام ‏والاستقرار.‏