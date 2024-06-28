نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو، داعيًا المولَّى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام والاستقرار.