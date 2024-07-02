السيرة الذاتية للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الجديد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - شريف الشربيني

كشفت مصادر مطلعة، عن تعيين المهندس شريف الشربيني، وزيرا للإسكان خلفا للمهندس عاصم الجزار.





السيرة الذاتية للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الجديد شغل المهندس شريف الشربيني منصب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وكان يعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بـ"محافظة الجيزة". وتولى المهندس شريف الشربيني، منصب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، وعمل نائبا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير. وعمل المهندس شريف الشربيني، نائبا لرئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء،

كما تولى معاون رئيس جهاز مدينة بدر.

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