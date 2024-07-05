دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. مايكروسوفت تجرى جولة جديدة من عمليات تسريح العمال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – بدأت مايكروسوفت جولة أخرى من عمليات تسريح العمال هذا الأسبوع كجزء من جهودها المستمرة لتبسيط قوتها العاملة، حيث لا يزال العدد الدقيق للموظفين المتأثرين غير معلن، ولكن من الواضح أن التخفيضات أثرت على مختلف الفرق والمواقع الجغرافية، وتشير المنشورات على موقع LinkedIn لأولئك الذين تم تسريحهم من وظائفهم إلى أن التخفيضات شملت أدوارًا في إدارة المنتجات والبرامج، وفقًا لتقرير صادر عن Geekwire.

صرح متحدث باسم مايكروسوفت للنشر أن هذه “التعديلات التنظيمية وتعديلات القوى العاملة” هي جزء ضروري ومنتظم من إدارة الأعمال، وتواصل الشركة تحديد الأولويات والاستثمار في مجالات النمو الاستراتيجي لضمان النجاح المستقبلي ودعم عملائها وشركائها.

تأتي عمليات تسريح العمال هذه في أعقاب اختتام السنة المالية لشركة مايكروسوفت 2024، والتي انتهت في 30 يونيو، وليس من غير المألوف أن تقوم الشركة بإعادة هيكلة أجزاء من أعمالها مع انتقالها إلى سنة مالية جديدة، في الشهر الماضي فقط، قامت مايكروسوفت بإلغاء ما يقرب من 1000 وظيفة في مختلف الأقسام، بما في ذلك وحدة Azure السحابية وفريق الواقع المختلط HoloLens.

وبالإضافة إلى عمليات التسريح الأخيرة للعمال، قامت مايكروسوفت بتسريح ما يقرب من 2000 موظف في شهر يناير من قسم الألعاب التابع لها، حدث هذا التخفيض الكبير بعد ثلاثة أشهر من إتمام الشركة استحواذها على Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار، وهي أكبر عملية استحواذ في تاريخ مايكروسوفت.

تعد عمليات التسريح المستمرة للعمال جزءًا من إستراتيجية مايكروسوفت الأوسع نطاقًا للحفاظ على هوامش الربح وسط زيادة النفقات الرأسمالية، وتهدف هذه النفقات إلى بناء البنية التحتية السحابية اللازمة للتدريب ونشر النماذج التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خلال جائحة كوفيد-19، ارتفع عدد موظفي مايكروسوفت، لكنه استقر منذ ذلك الحين. وبحلول نهاية عام 2023، وظفت الشركة ما يقرب من 227000 شخص على مستوى العالم، بانخفاض من 232000 في العام السابق.

شهدت صناعة التكنولوجيا ككل تخفيضات كبيرة في القوى العاملة هذا العام، وفقًا لـ Layoffs.fyi، تم تسريح أكثر من 100 ألف عامل في مجال التكنولوجيا حتى الآن في عام 2023، وفي العام الماضي، شهدت الصناعة تسريح أكثر من 260 ألف موظف.

وتعكس تسريحات العمال في مايكروسوفت اتجاهًا أوسع داخل قطاع التكنولوجيا، حيث تسعى الشركات جاهدة لتحقيق التوازن بين النمو والربحية في بيئة اقتصادية سريعة التغير، ومع استمرار الشركة في الاستثمار في المجالات الإستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، فإنها تتخذ أيضًا قرارات صعبة لتبسيط العمليات وتحسين القوى العاملة لديها.

تعد عمليات تسريح العمال الأخيرة التي قامت بها مايكروسوفت جزءًا من استراتيجيتها للتكيف مع احتياجات العمل المتغيرة والاستثمار في مجالات النمو المستقبلية، ويهدف هذا النهج إلى ضمان نجاح الشركة على المدى الطويل أثناء مواجهة التحديات والفرص في المشهد التكنولوجي المتطور.