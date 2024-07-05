دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للطائرة يواجه قطر فى بداية المشوار بكأس التحدى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ المنتخب المصرى للرجال للكرة الطائرة منافساته فى بطولة كأس التحدى العالمى، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 حتى 7 يوليو الجارى فى مدينة لينى بالصين، بمواجهة نظيره المنتخب القطرى اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وستقام بطولة كأس التحدى بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، حيث ستقام مباريات ربع النهائى يومى الخميس والجمعة، ومباريات نصف النهائى يوم السبت ومباريات الميدالية الذهبية والبرونزية يوم الأحد.

ويشارك فى كأس التحدى العالمى 8 منتخبات وهى “مصر، قطر، الصين، بلجيكا، أوكرانيا، تشيلي، كرواتيا، والمكسيك”.

وحال فوز المنتخب المصري على نظيره القطري سيواجه في الدور نصف النهائي نظيره الصيني.

وتضم قائمة المنتخب المصرى كلًا من محمد رضا، محمد رمضان، حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف عابد، محمد مصطفى لعبة، أحمد عزب، محمد عسران، عبد الرحمن الحسيني، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، ومحمد المهدي.

ويترأس البعثة المصرية عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الإسباني فرناندو مونزو مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام اخصائى تأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد سعيد محللًا تقنياً.