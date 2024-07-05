دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أفضل أهداف مباريات الأسبوع الـ29 من دورى nile.. قذيفة إمام الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – استعرض الحساب الرسمى لقناة أون تايم سبورتس، أفضل أهداف مباريات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات دورى nile الذى شهد العديد من الأهداف الجميلة والرائعة.

ونشر الحساب الرسمى لقناة أون تايم على “فيس بوك”، فيديو بالأهداف، معلقا عليه: “صاروخية علي فوز وبصمة فخر الدين بن يوسف وقذيفة إمام عاشور، أفضل أهداف الجول الـ29 “.

ويتساوى حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، والكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز فى صدارة جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الثلاثين للمسابقة.

وتقام غداً السبت 3 مباريات في افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي المقاولون العرب مع مودرن سبورت، فيما يحل إنبي ضيفا على سموحة، وأخيرا يلعب زد مع البنك الأهلي، في مواجهات قوية ومثيرة في الجولات الختامية من عمر المسابقة المحلية.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيدا خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفا تصدر بها جدول ترتيب الهدافين.

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك لازال في الصدارة بعدما سجل 12 هدفا و2 أسيست في 26 مباراة في الدوري.