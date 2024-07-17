لمخالفتها أحكام القانون.. وزير العمل يُقرر إيقاف نشاط 7 شركات إلحاق عمالة بالخارج

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:30 مساءً - منال عبداللطيف
-جبران يُوجه بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط "الشركات" في جميع المحافظات والتأكد من تعاملها مع المواطنين بشكل "قانوني" و"لائق".
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء ، وقف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له .
وأوضح الوزير، أن الشركات التي تم إيقافها هى:شركة مواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145" ، وشركة الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ، وشركة بالم ،وتحمل ترخيص رقم "1406 " ، وشركة رايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337" ، وشركة الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، وشركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"،وشركة رفعت ،تحمل ترخيص رقم "95" .
ووجه "جبران" -حسب بيان وزارة العمل اليوم - الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق .
يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون ، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص ،أو إلغاءه.