لمخالفتها أحكام القانون.. وزير العمل يُقرر إيقاف نشاط 7 شركات إلحاق عمالة بالخارج

-جبران يُوجه بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط "الشركات" في جميع المحافظات والتأكد من تعاملها مع المواطنين بشكل "قانوني" و"لائق".

قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء ، وقف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له .

وأوضح الوزير، أن الشركات التي تم إيقافها هى:شركة مواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145" ، وشركة الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ، وشركة بالم ،وتحمل ترخيص رقم "1406 " ، وشركة رايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337" ، وشركة الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، وشركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"،وشركة رفعت ،تحمل ترخيص رقم "95" .