حياة كريمة.. 63 ألف مواطن استفادوا من خدمات القوافل العلاجية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري وعلى مدار 6 أشهر وتحديدا منذ يناير حتى يونيو 2024، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة عبر إدارة القوافل الطبية بالمديرية.





جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتورة سماح أحمد جاد، وكيل وزارة الصحة، حول قيام إدارة القوافل الطبية بتنفيذ 43 قافلة خلال الفترة المذكورة، ضمن إجراءات وقائية مشددة، وقد استفاد من تلك القوافل 63 ألفا و852 مريضًا، تم صرف العلاج لهم بالمجان.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز وتحسين مستوى الخدمات الطبية الشاملة في القرى والمناطق ذات الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن تلك القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وشمل التقرير استكمال علاج 347 حالة على نفقة الدولة، وتحويل 160 حالة لاستكمال علاجهم بالمستشفيات، وإجراء 6 آلاف و553 فحوصات طبية عبارة عن "4869 فحوصات دم + 1694 طفليات"، بجانب 515 أشعة عادية، و3 آلاف و656 موجات فوق صوتية، فضلًا عن إجراء فحوصات كشف مبكرة لأمراض الضغط والسكر لعدد 7 آلاف و931 مواطنًا.

وعلى هامش تلك القوافل تم عقد 516 ندوة للتثقيف الصحي استفاد منها 5 آلاف و160 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة".