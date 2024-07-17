مراسل القاهرة الإخبارية: انفجارات رفح الفلسطينية ناجمة عن قصف مدفعى إسرائيلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 07:33 مساءً - أكد يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، أنه بات من الصعب إحصاء عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، نظرا لكثافة النيران التي تطلقها قوات الاحتلال، في مختلف محافظات قطاع غزة.

وكشف في رسالة على الهواء، عن حقيقة أصوات الانفجارات الصادرة في رفح الفلسطينية، موضحا أنها ناجمة عن إطلاق المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف صوب المناطق الشرقية التي تدور فيها اشتباكات بين جنود المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "أعلنت عناصر المقاومة الفلسطينية مسئوليتها عن استهداف آلية إسرائيلية في منطقة "الدوار"، أو مفترق المشروع شرق رفح الفلسطينية". وأوضح أن هناك عدة انفجارات أيضا دوت في محيط منطقة "العودة"، وفي المنطقة الغربية استهدف فيها عدد من المواطنين في منطقة "الشاكوش"، وأسفر عن مقتل مواطنين وتم نقلهم إلى "الصليب الأحمر الميداني".

وواصل: "انتشلت طواقم الإسعاف قبل قليل 4 جثامين متحللة في منطقة حي تل السلطان، وكانوا استشهدوا في الأسابيع أو الأيام الماضية ولم تتمكن الوصول إلى هناك".