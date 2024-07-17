منتخب مصر الأولمبي يحرز الهدف الأول على نظيرة العراقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 07:33 مساءً - أحرز إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الاولمبى هدف التقدم بمرمى المنتخب العراقى فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول ضمن المباراة التى تجمعهم حاليا فى إطار تحضيرات الفراعنة لـ دورة الألعاب الأولمبية بباريس والتي تنطلق بمواجهة الدومينكان في الرابع والعشرون من الشهر الجاري.



وجاء تشكيل منتخب مصر الأوليمبى كالتالى..



حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس

الوسط: محمد النني ومحمد شحاته وأحمد قطة

الهجوم: إبراهيم عادل وأحمد زيزو اسامة فيصل

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الأحد الماضي في فرنسا، في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

تقدم المنتخب الأوكراني بالهدف في الدقيقة 12، وتعادل منتخب مصر الأولمبي عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 75 من الشوط الثاني