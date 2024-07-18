وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة عمان لعقد مشاورات مع نظيره الأردنى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 03:31 مساءً - يتوجه وزير الخارجية والهجرة السفير د. بدر عبد العاطي إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة خاطفة لعقد مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة "إكس".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن زيارة الوزير بدر عبد العاطي ستشمل أيضاً تفقد سير العمل القنصلى بمقر السفارة المصرية بعمان.

على جانب آخر، بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطى، مع وزير خارجية مالطا إيان بورج، أهمية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن مناقشة التحديات الإقليمية المشتركة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه الوزير بدر عبد العاطى اليوم الخميس، من وزير خارجية مالطا، لتهنئته على منصبه الجديد.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة - عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - إن الوزير بدر عبد العاطي ثمن خلال الاتصال الهاتفي، علاقات الصداقة بين البلدين، وأعرب عن تقديره لدور مالطا الداعم لمصر في الاتحاد الأوروبى.