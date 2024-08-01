نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع مع فريق عمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 03:35 مساءً - عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا تنسيقيا مع فريق عمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والشركة المنفذة.

وتابعت صاروفيم خلال الاجتماع عرضاً تفصيلياً عن المنظومة التى أطلقت عام 2022 ، والتى توفر 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى خدمات السجلات والمستندات، وإدارة الحالات والشكاوى، وإدارة المستفيدين، ومحتوى معلوماتي وإخباري، وغيرها من الخدمات.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استكمال العمل بباقي مراحل المنظومة لتشغيلها بشكل كامل التى تيسر وتسهل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتشمل جهود مؤسسات العمل الأهلي في مصر وتحقق تكاملا فى العمل وحوكمة تقديم المساعدات، وذلك فى إطار دور المجتمع المدني كشريك رئيسي لتحقيق التنمية .

واختتم الاجتماع بالاتفاق على التعامل بشكل فوري لحل المشكلات والمعوقات التى حالت دون تفعيل المنظومة حتى الآن، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف الشريكة والمعنية بتسريع وتيرة عمل المنظومة، وكذلك سيتم تجهيز وتنفيذ دورات تدريبية مكثفة للعاملين على المنظومة سواء من موظفي وزارة التضامن الاجتماعي أو مؤسسات العمل الأهلي.