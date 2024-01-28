انت الأن تتابع خبر استقبل الآن .. تردد قناة MBC Drama على نايل سات وعرب سات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تردد قناة MBC Drama واحد من أهم الترددات التي يبحث عنها عدد كبير من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم العربي، فهي قناة عربية مختصة في عرض المسلسلات العربية سواء المصرية أو التركية التي تحظى باهتمام المشاهدين، فدعونا نستعرض معكم تردد قناة MBC دراما على نايل سات وعرب سات.

انطلقت قناة MBC دراما عام 2010 تزامنًا مع الذكرى السنوية العشرين لتأسيس مجموعة إم بي سي، حيث تعتبر القناة العاشرة في المجموعة التي تواصل توسعها بشكل مستمر، وتعُد قناة MBC دراما قناة ترفيه عائلية للأسرة العربية، وتتميز بأعمالها البرامجية والدرامية على مدار الساعة، والتي تتنوع من أبرز المسلسلات المصرية، مروراً بالدراما السورية، فالأعمال العربية المشتركة، وغيرها من الإنتاجات التي تحظى بنسب مشاهدة متميزة وإقبال جماهيري عالٍ.

تردد قناة MBC Drama

تتميز قناة MBC دراما بعرض محتواها على مدار 24 ساعة متواصلة بجودة عالية الدقة والوضوح دون حدوث انقطاع أو تشويش في البث، ويرجع ذلك إلى حرص القناة على تحديث التردد الخاص بها بشكل دوري لضمان تقديم المحتوى للمشاهدين بأفضل صورة ممكنة، ويُمكن استقبال القناة عبر إدخال الإحداثيات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة MBC Drama عرب سات

يمكن أيضًا استقبال تردد MBC دراما عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات الآتية:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسلات قناة MBC دراما

تعرض قناة MBC دراما مجموعة مميزة من أشهر المسلسلات السورية والتركية المدبلجة للعربية، حيث تهتم القناة بعرض الأعمال المفضلة لدى المشاهدين معتمدة في ذلك على استطلاع الرأي الذي يتم إجراؤه عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، ومن أشهر مسلسلات القناة: