انت الأن تتابع خبر " غطاء سحابي عملاق " يغطي سماء مصر.. الأرصاد تحذر، وسكان القاهرة الكبرى على موعد مع 6 أيام من الأمطار الطوفانية والعواصف الجوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد والذي يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع تقدم الساعات القادمة.

وأوضحت الأرصاد،

أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة فى الساعات المتأخره من الليل على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، والرؤية الأفقية الآن على سيوة 2000 متر بسبب الرمال المثارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وفقًا لبيان "الأرصاد"، فإن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد عددًا من الظواهر الجوية المُختلفة، أبرزها رياح وأمطار.

حالة الطقس الخميس 28 مارس 2024

توقعت "الأرصاد"، تأثر حالة الطقس اليوم الخميس، بأتربة عالقة نهارًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأفادت "الهيئة"، بتأثر الطقس بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

وقالت إن حالة الطقس تشهد أمطارًا متوسطة ليلًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، على فترات متقطعة، مع فرص لأمطار خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة 29 مارس 2024

أضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الجمعة القادمة تشهد أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة صباحًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الهيئة"، تأثر الأحوال الجوية، بنشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 30 مارس 2024

وأشارت "الأرصاد"، إلى تأثر حالة الطقس السبت القادم، بنشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأحد 31 مارس وحتى الثلاثاء 2 أبريل 2024