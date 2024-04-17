انت الأن تتابع خبر "قهر حشرة السمكة الفضية التي تثير الإزعاج في كل بيت! اكتشف الحلول الطبيعية المنزلية التي تقضي عليها نهائيًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر حشرة السمكة الفضية من أكثر الحشرات التي تنتشر بشكل كبير في كل المنازل، وتعتبر من أكثر المشكلات التي تزعج جميع النساء خاصًة أنها من الصعب التخلص منها فهي سريعة الحركة وتختبىء في أماكن صعب الوصل إليها، لذلك يكون الحل الأفضل في اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في السيطرة على هذه الحشرة بسهولة، والتخلص منها بشكل نهائي بدون أي أضرار صحية أو تكاليف.استخدام البطاطس في التخلص من السمكة الفضية

تعتبر البطاطس

من المواد الطبيعية التي تجذب إليها الكثير من الحشرات ومن أهم هذه الحشرات هي السمكة الفضية لذلك يمكن السيطرة عليها من خلال استخدام شرائح البطاطس وذلك يتم على النحو التالي:يتم تقشير ثمرة واحدة من البطاطس، وتقطيعها شرائح.

ضعي الشرائح في كيس بلاستيك مع مراعاة فتح الكيس.

يوضع الكيس بالقرب من أماكن تواجد الحشرات.

سوف تلاحظين بعد مرور بعض الوقت تجمع اكبر قدر من حشرة السمكة الفضية داخل كيس البطاطس.

يمكنك بعد ذلك غلق الكيس والتخلص منه خارج المنزل.

يتم اتباع هذه الطريقة بمجرد اكتشاف هذه

مرة أخرى في أي مكان في المنزل حتى يتم التخلص منها نهائيًا.

استخدام الزيوت العطرية