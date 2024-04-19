انت الأن تتابع خبر “أنا الوحيدة اللي عارفة “.. سيدة الفلك العبقرية ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ماسيحدث في شهر مايو! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف مفاجأة جديدة وكشفت عن توقعات جديدة لشهر مايو المقبل، وقالت انها الوحيدة التي تعرف ماسيحدث.

ليلى عبد اللطيف قالت أنها لاتتبع أي جهات سياسية، وان توقعاتها الهام من الله وهي الوحيدة التي تعرف أشياء كثيرة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا توقعات ليلى عبد اللطيف بشكل كبير للغاية، مبديين خوفهم من مصير الايام القادمة.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بعاصفة طوفانية في دولة عربية في شهر مايو تتسبب في خسائر مادية وبشرية.

تحقق أول توقعاتها بشأن شهر رمضان 2024

قبل بداية شهر رمضان بأسابيع، أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعات جديدة، بشأن أحداث ستتزامن مع الشهر الكريم، إلا أن المفارقة أن أول توقعاتها تحقق بنسبة كبيرة.

حيث قالت انه مع بداية شهر رمضان 2024 سنشهد موجة شديدة الحرارة، والناس ستلتزم البيوت في بعض الدول، هكذا كان توقع ليلى عبداللطيف الذي بدا وكأنه غير منطق، خاصةً وأنها أطلقت توقعها في فصل الشتاء الذي انتهى فلكيا يوم 21 مارس، إلا أن توقعها كان صائبا.

يذكر أن ليلى عبد اللطيف توقعت حدثين آخرين تزامنا مع شهر رمضان، بخلاف توقع ارتفاع الحرارة، حيث أكدت أنه سيتم انتهاء شبح الفتنة والقتال في الوطن العربي الذي تشهد بعض دوله حروبا، فضلا عن توقعاتها باستمرار انتشار الأوبئة في العالم، في ظل تحذير الصحة العالمية من انتشار المرض «X».

توقعات ليلى عبداللطيف 2024 للمشاهير

لم تنته توقعات ليلى عبداللطيف 2024 للمشاهير عند انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، بل توقعت الكثير من الأحداث لعدد من الفنانين والمشاهير خلال عام 2024، من بينها، جمع عمل فني بين الفنانين يسرا وليلي علوي وشريهان وسيحقق نجاحا كبيرا: «في عمل فني هيجمع بين يسرا وليلى علوي وشريهان وهنشوف روائع ونجاح كبير».

ومن بين توقعات ليلى عبداللطيف 2024 للمشاهير هو توقعها بأن يجمع حفلا غنائيا بين المطربين محمد رمضان وسعد لمجرد: «سيحظى بإعجاب الجمهور ويحقق نجاحا كبيرا»، بينما توقعت عودة فضل شاكر إلى دائرة الأضواء مرة أخرى: «بيحب الفن ولن يخرج عن دائرة الضوء في عام 2024».

ماذا تتوقع ليلى عبداللطيف؟

المطرب محمد عبده، كان أيضا من بين توقعات ليلى عبداللطيف 2024 للمشاهير، إذ قالت إنه سيقدم حفلا غنائيا ساحرا وسيشعل المسرح بتفاعل الجمهور: «هيتألق والجمهور هيصفق له كثيرا».

كما أشارت ليلى عبد اللطيف، سوف يشهد الوسط الفني اعتزال مفاجيء لبعض الفنانين واختفاء العديد من النجوم والمشاهير صغار السن عن الساحة الإعلامية بسبب الوفاة.

من هي ليلى عبد اللطيف؟