انت الأن تتابع خبر هدية ربانية تغنيـك عن جميع الادوية.. بذور الفلفل الاخضر حل سحري لفقدان الوزن بدون ريجيم هتخس15 كيلو في أقل من اسبوع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الفلفل الأخضر هو نوع من الخضراوات الشهيرة والمفضلة في معظم أنحاء العالم يتميز بلونه الأخضر الزاهي وشكله الشبيه بالكبسة، وهو يتواجد بشكل شائع في مختلف الأطباق والمأكولات يعد الفلفل الأخضر جزءًا هامًا من تنوع الخضراوات والتغذية الصحية، ويحمل معه العديد من الفوائد الصحية،

الفلفل الأخضر

يمكن استخدامه في مختلف الوصفات والأطباق، سواء كان طازجًا في السلطات أو مطهيًا في الأطباق المشوية أو الحساء بالإضافة إلى فوائده الصحية، يمنح الفلفل الأخضر نكهة رائعة ولونًا جميلًا للوجبات، مما يجعله إضافة محببة لأي طبق.

وصفة بذور الفلفل الاخضر لفقدان الوزن:

1 ملعقة صغيرة من بذور الكمون.

1 ملعقة صغيرة من بذور الفلفل الأخضر.

الطريقة:

قم بسحق بذور الكمون وبذور الفلفل الأخضر بحيث تصبح ناعمة. يمكنك استخدام مطحنة البهارات أو الهرس اليدوي.

ضع البذور المطحونة في إناء وأضف كوبًا من الماء.

قم بتسخين الخليط على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان. ثم اخفض الحرارة واترك الخليط يغلي لمدة 5-10 دقائق.

قم بإزالة الإناء من على النار واترك الخليط يبرد.صفي الخليط للتخلص من بقايا البذور واحتفظ بالسائل.

قم بتناول هذا الشاي مرتين يوميًا، مرة في الصباح ومرة في فوائد بذور الفلفل الاخضر للتخسيس

زيادة معدل الأيض: