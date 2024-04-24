انت الأن تتابع خبر لكافة العاجزين عن الإقلاع عن التدخين... إليكم أكثر الطرق فاعلية لتنظيف الرئة بدون أدوية أو آثار جانبية ...تفاصيل مهمة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التدخين مضر بالصحة ليس فقط علي الرئتين بل يمتد تأثيره على أعضاء الجسم الأخرى، وقد يؤثر في نهاية المطاف إلى العديد من الأمراض، وسنوضح العديد من النصائح لتنظيف الرئتين عند المدخن وهي كالتالي:

استنشاق الهواء النظيف

ويكون ذلك من خلال:

1-تغيير فلاتر البيت بانتظام، ويشمل ذلك تغير مكيفات الهواء وتنظيفها باستمرار لضمان جودة الهواء.

2-استخدم أجهزة تقنية الهواء لتحسين جودة الهواء المستنشق.

ممارسة التمارين الرياضية

يعتبر المدخن من أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالأمراض النفسية ومنها التربو، لذا؛ ينصح بممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتقوية العضلات من خلال إجبارها على العمل بكفاءة أكثر لإنتاج الأكسجين، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يساعد الرئتين على تنظيف وتحسين الرئتين ووظيفتها.

السيطرة على السعال

إن صحة الرئتين من صحة الجسم بأكمله إذا تقوم الرئتان بتنظيف نفسها عند توقف التعرض لمصدر التلوث وهناك بعض الخطوات التخلص من البلغم الزائد وهي.

1- اجلس بشكل مريح ومد القدمين على الأرض.

2- لف ذراعيك حول معدتك.

3-استنشق الهواء ببطء عن طريق الأنف.

4- اسعل مرتين إلى ثلاث مرات خلال الزفير مع المحافظة على الفم مفتوحاً قليلاً.

5-استرح وأعد الكره حسب الحاجة.

اختيار منتجات التنظيف بعناية

الحرص على اختيار المنظفات المنزلية والعطور الخالية من المركبات الكيميائية العضوية المتطايرة التي تهيج الرئتين.

تجنب التعرض للملوثات

ويشمل ذلك جميع أنواع الملوثات والشوائب التي قد تؤثر على صحة الرئتين مثل: الغبار والأتربة و المواد الكيميائية.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

بينت الدراسات أن تناول بعض أنواع الخضراوات والفواكه التي تحتوي علي مضادات الأكسدة وتحديداً الخضراوات الورقية مثل «البروكلي والملفوف والشاي الأخضر» قد يكون لهم دور في حماية الرئتين من بعض الأضرار الناتجة عن التدخين، وينصح بتناول الأطعمة التي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات مثل «الكركم والزيتون والفول والعدس».

الإكثار من شرب السوائل والماء

ينصح بشرب السوائل، لأن الماء يقلل من كثافة البلغم المتراكم في الرئتين وهذا يسهل خروجه عن طريق السعال.

الوقاية من الأمراض

حتي تتجنب تعرض رئتيك لالتهاب قم بإتباع الإجراءات الآتية:

1-الحرص علي أخذ اللقاحات وخاصة لقاح الانفلونزا.

2-غسل اليدين باستمرار.

3-تجنب الاختلاط مع الأشخاص المصابين بالأنفلونزا والرشح.

أضرار التدخين

لا شك أن التدخين عادة سيئة وله آثار سلبية على الصحة لما له من أضرار على كل عضو من جسم الإنسان، ويوجد العديد من أضرار التدخين على الصحة

وهي:

1-زيادة خطر الإصابة بالسرطانات مثل سرطان الرئة.

2-زيادة خطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بالرئتين مثل الانسداد الرئوي المزمن.

3-الإضرار بصحة القلب والأوعية الدمويه، والتسبب ببعض الأمراض مثل السكتة الدماغية.

ويعتبر الإقلاع عن التدخين تحديا كبيراً ويحتاج إلى إرادة وعزيمة.

لا شك أن التدخين عادة سيئة وله آثار سلبية على الصحة لما له من أضرار على كل عضو من جسم الإنسان، ويوجد العديد من أضرار التدخين على الصحة

وهي: