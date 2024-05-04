انت الأن تتابع خبر واتساب WhatsApp يطلق تحذيراً هاما لجميع مستخدميه بعد كشف خبير سعودي هذه الحيلة الشيطانية في جوالك..! تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذّر رئيس قسم الهندسة في شركة تويتر، Foad Dabiri فؤاد دابيري، جميع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp من أن هناك ثغرة في الميكروفون الخاص بالتطبيق، تجعله نشطًا طوال الوقت دون علم المستخدمين، كما نصح بضرورة القيام بإجراء عدة تغييرات

. وتؤثر المشكلة الموجودة

في الميكروفون الخاص بتطبيق واتساب WhatsApp بشكل خاص على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، حيث إن الخلل الموجود في الميكروفون يعمل حتى عندما لا يكون التطبيق مفتوحًا أو يتم استخدامه بشكل نشط، بحسب صحيفة ديلي إكسبرس

وتم اكتشاف المشكلة لأول مرة من قبل فؤاد دابيري، الذي نشر بعد ذلك صورة لما وجده على وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف الصورة أن تطبيق واتساب الخاص به كان نشطًا بينما كان نائمًا ولا يستخدم هاتفه الذكي.

واستجاب واتساب لحل المشكلة قائلاً:

"على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، كنا على اتصال بمهندس تويتر فؤاد دابيري، الذي اكتشف المشكلة، ونعتقد أن هذا خطأ في نظام تشغيل أندرويد الذي يؤدي إلى سوء سمات المعلومات في لوحة بيانات الخصوصية وقد طلبنا من جوجل التحقيق ومعالجتها.

" وينصح دابيري جميع مستخدمي واتساب بضرورة تفعيل هذه الإجراءات فورا :