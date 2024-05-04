"ثورة في العلاج: انتهاء عصر الإبر والأدوية المزعجة! اكتشاف عشبة لذيذة تحررك من حقن الأنسولين إلى الأبد بمجرد تناول كوب واحد."

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رياض - احمد صلاح - هي معجزة أذهلت الطب الحديث كشف باحثون صينيون عن نبات طبيعي مهمل له قدرة عجيبة على خفض مستويات السكر في الدم ماوقال فريق دولي من الباحثين ان مواد تستخرج من نبات الحنظل الذي يؤكل ويستخدم طبيا في مناطق كثيرة من آسيا يمكن ان توفر أساسا لعقاقير جديدة لعلاج داء البول السكري والبدانة.

وأشار الدكتور مون جيا تان من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي وزملاؤه في دورية

(الكيمياء والأحياء)

انه اتضح ان النبات الخضري الذي يعرف أيضا باسم

(كمثرى البلسم)

يخفض نسبة السكر في الدم في دراسات أجريت على الحيوانوأضافوا ان هناك حاجة الى بدائل للعقاقير الحالية للسكري بسبب آثارها الجانبية ومحدودية فعاليتها. وفي هذه الدراسة استخلص تان وزملاؤه ووصفوا بضعة مركبات من الحنظل يطلق عليها كوكوربيتان تريتوربينويدس واختبروا آثارها على سكر الدم والتمثيل الغذائي للدهون

(الايض)

في خلايا بشرية وفي فئران . وحين اختبروها في خلايا العضلات والدهون وجد الباحثون ان المركبات حفزت مستقبلات سكر الدم

(جلوت 4)