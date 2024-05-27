انت الأن تتابع خبر طريقة عمل فطيرة البطاطس المقرمشة بدون خبز ولا عجن في البيت والطعم لذيذ مش هتقدري تقاوميه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم لكِ مقالة الطهي هذه طريقة تحضير فطيرة البطاطس السريعة والغنية بالنكهات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار أو العشاء لأطفالك. تتميز هذه الوصفة بأنها لا تتطلب خبز أو عجن مما يوفر عليكِ الوقت والجهد.

لتحضير هذه الوصفة في المنزل

ستحتاجين إلى مكونات بسيطة وغير مكلفة تشمل خمس حبات من البطاطس، ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم، رشة كزبرة، نصف ملعقة من اللح، وكذلك ربع ملعقة لكل من الكمون، الفلفل الأسود، والكاري، بالإضافة إلى مزيج البهارات المفضل لديك.

ابدئي بوضع البطاطس في قدر مع ماء مملح واتركيها تغلي حتى تنضج تمامًا. بعد ذلك، قومي بتقشير البطاطس ووضعها في طبق عميق لتهرسيها جيدًا. أضيفي البقدونس، الكزبرة، والبهارات التي اخترتِها وامزجي المكونات حتى تتجانس.

بينما تركتِ الفطيرة المجمدة لتذوب بدرجة حرارة الغرفة لمدة ربع ساعة، استعدي لتحضير الصاج أو الصينية المناسبة للاستعمال في الفرن. قومي بفرد الفطيرة على الصينية ثم وزعي الحشوة بالتساوي عليها. إذا رغبتِ، يمكنك إضافة قليل من جبن الموزاريلا لإضفاء طعم مميز.

أخيرًا