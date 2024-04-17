السعودية.. البحوث الفلكية بمصر تكشف عن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2024

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر تفاصيل موعد أول أيام عيد الأضحى 2024، وفقًا للحسابات الفلكية.

وأوضح المعهد أنّ هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة الخميس 6 يونيو، وهو يوم الرؤية.

وأضاف المعهد في تقرير صادر عنه،نشرته وسائل إعلام محلية، أنّ أول أيام عيد الأضحى 2024 في مصر، سيكون الأحد الموافق 16 يونيو 2024 فلكيًا، على أنّ تكون وقفة عرفات السبت الموافق 15 يونيو المقبل، خاصة أنّ الحسابات أشارت إلى أنّ غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024.

وتابع المعهد القومي للبحوث أن الرأي النهائي للسعودية في تحديد موعد عيد الأضحى لارتباطه بنسك الحج.