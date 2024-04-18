انت الأن تتابع خبر خبير الأرصاد خالد الزعاق يكشف بدموع الهلع: المفاجأة التي تنتظر السعودية في هذه الايام! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عاد خبير الأرصاد الجوية السعودي خالد الزعاق لصدراة محركات البحث مجدداً بعد أن تحققت توقعاته بموعد عيد الفطر.
وكشف الزعاق
- في توقعات جديدة عن أبرز التغيرات الجوية التي تشهدها السعودية خلال شهر أبريل والتي وصفها بأنها “أعنف أيام السنة” من حيث الظواهر الجوية وأوضح الفلكي السعودي أن شهر أبريل يقع في باكورة فصل الربيع في التقويم القديم ولكن مع تزحزح الزمن أصبح أبريل في قمة الربيع والذي تتفتح خلاله الزهور بجميع أنواعها نتيجة لحبوب اللقاح.
- وبشأن الأمطار في شهر أبريل فقال الزعاق إن الأمطار التي ستهطل خلال شهر أبريل تسمى “أمطار السماك” نسبةً إلى نجم السماك وتسمى في الخليج “السرايات” وهي أعنف مواسم السنة لأن أمطارها تأتي مسبوقة بعصف ريح ومشوبة بحبات برد.