انت الأن تتابع خبر خبير الأرصاد خالد الزعاق يكشف بدموع الهلع: المفاجأة التي تنتظر السعودية في هذه الايام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد خبير الأرصاد الجوية السعودي خالد الزعاق لصدراة محركات البحث مجدداً بعد أن تحققت توقعاته بموعد عيد الفطر.

وكشف الزعاق