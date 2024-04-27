اليمن في خطر..صحيفة مصرية تكشف عن ”صفقة سرية” تنتظر توجيهات من هذة الدولة

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت صحيفة الأهرام المصرية، نقلاً عن مصدر لم تحدده، بأن خارطة الطريق المقترحة لحل الأزمة اليمنية لم تشهد أي تغيير يذكر.

وذكر المصدر أن جماعة الحوثيين تترقب بفارغ الصبر "صفقة سرية" بين إيران وإسرائيل، وتنتظر توجيهات من طهران للتعامل مع هذه الصفقة، سواءً سلمًا أو حربًا أو حتى عبر أعمال تخريبية.

وتأتي هذه المعلومات في ظلّ التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تبادلًا للقصف بين البلدين.

ويرجح مراقبون أن هذه الصفقة السرية تهدف إلى منح إسرائيل الضوء الأخضر لشنّ غارة عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية، بهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، بدعم إيراني غير مباشر.