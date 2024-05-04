انت الأن تتابع خبر تعرف على تفاصيل القبض على "حليمة بولند" بعد اختفائها..لن تصدق ماهو اول شيء قالته!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ألقت مباحث الكويت، القبض علي الإعلامية حليمة بولند، لتنفيذ حكم قضائي بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التحريض علي الفسق والفجور.

كمين القبض

أعدت الشرطة ، كميناً للإعلامية حليمة بولند، في منطقة العدان، بعد أن اختفت لعدة أيام، وتم القبض عليها ونقلها للسجن المركزي .

تفاصيل القضية

وكان شاب كويتي رفع دعوى ضد حليمة بولند، متهماً إياها بتحريضه على الفسق والفجور من خلال صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها.

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