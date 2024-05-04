صنعاء تعلن عن سعر غير متوقع لريال اليمني امام العملات الاجنبية في آخر تحديث اليوم السبت..السعر الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - شهد الريال اليمني في تداولات اليوم السبت 4 مايو 2024م، قفزة نوعية مفاجئة أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء.

ورصد آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم السبت ، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة.

وجاءت الأسعار على النحو الآتي: أسعار الصرف في عدن: - الدولار:

الشراء: 1692 البيع: 1702.

- الريال السعودي: الشراء: 446.5 البيع: 448.

أسعار الصرف في صنعاء: - الدولار: الشراء: 525 البيع: 528.

- الريال السعودي: الشراء: 139.80 البيع: 140.