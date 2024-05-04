انت الأن تتابع خبر "وداعا سامسونج وايفون".. مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G .. عيوب ومميزات موبايل شاومي ريدمي نوت 13 برو 4G وسعره في السعودية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة شاومي مؤخراً بالإعلان عن إطلاق هاتف Redmi Note 13 Pro، ويعد موبايل Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G هو أحدث إصداراتها المميزة، ويأتي هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو 4G بشاشة من نوع اموليد ويبلغ حجمها 6.67 بوصة ودقة FHD+، أما معدل التحديث فيقدر ب 120 هرتز، ويحتوي هاتف Redmi Note 13 Pro على كاميرا خلفية رئيسية دقة 200 ميجا بكسل كما تحتوي الكاميرا على مثبت بصري، كما يتوفر كاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بكسل، كما يعمل هذا الإصدار بمعالج Helio G99 Ultra،

ويحتوي على بطارية 5000 تدعم خاصية الشحن السريع بقوة بقوة 67 واط، وسنوفر لكم خلال السطور القادمة من هذا المقال Redmi Note 13 Pro 4G مواصفات ومميزات وعيوب وسعر هاتف ريدمي نوت 13 برو في الأسواق، فتابعوا.مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

ننصحك بالتعرف على مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G قبل أن تتخذ قرارك بشراء هاتف ريدمي نوت 13 برو وتتمثل مواصفات Redmi Note 13 Pro 4G فيما يلي ذكره:

المواصفات التفاصيل

المعالج معالج هاتف Redmi Note 13 Pro 4G هو نفس معالج Poco M6 Pro وهو من نوع Helio G99 Ultra ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو بالإضافة إلى معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2.

التخزين/ الرام

يأتي هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو 4G بأكثر من إصدار من الذاكرة العشوائية والذاكرة الصلبة حيث يأتي الإصدار الأول بذاكرة صلبة سعتها 256 جيجا بايب ونوعها UFS 2.2 بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت نوعها LPDDR4X.

أما الإصدار الثاني من هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو 4G فيأتي بذاكرة صلبة سعتها 512 جيجا بايت ونوعها UFS 2.2 بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجا بايت ونوعها LPDDR4X.

كما يدعم هاتف ريدمي نوت 13 برو خاصية زيادة المساحة التخزينية من خلال إضافة كارت ميموري إلى الجهاز الكاميرا

يحتوي موبايل ريدمي نوت 13 برو على كاميرا سيلفي دقتها 16 ميجا بكسل وفتحة عدستها F/2.4 .

كما يحتوي الهاتف أيضاً على كاميرا خلفية ثلاثية دقة الكاميرا الأولى 200 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/1.7 وتدعم هذه الكاميرا المثبت البصري OIS والكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بكسل وفتحة عدستها F/2.2 وهي تدعم التصوير الواسع وبالنسبة للكاميرا الخلفية الثالثة فدقتها 2 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/2.4.

يدعم هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو 4G تصوير مقاطع الفيديو بجودة الـ FHD وبدقة 1080 بكسل كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل.

الشاشة تأخذ شاشة هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G شكل الثقب في منتصفها وهي من نوع AMOLED ومساحتها 6.67 إنش وجودتها 1080×2400 بكسل ومعدل كثافة البكسلات بكسل لكل إنش ويدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz

بالإضافة إلى وجود طبقة حماية نوعها Corning Gorilla Glass الجيل الخامس ويصل سطوع الشاشة إلى 1300 شمعة.

نظام التشغيل نظام تشغيل هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G هو اندرويد 13

البطارية سعة بطارية هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 5000 مللي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 67 واط.مميزات Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4Gيحتوي هاتف هاتف ريدمي نوت 13 برو فور جي على العديد من المميزات التي تجعل من شراؤه فرصة رائعة، وتتمثل مميزات هاتف Redmi note 13 pro plus فيما يلي ذكره:

يحتوي هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G على شاشة أموليد بحواف قليلة ودقة ممتازة وتدعم معدل التحديث الـ 120Hz.يتضمن موبايل شاومي ريدمي نوت 13 برو 4G بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط وتعمل لفترة طويلة.

يحتوي هاتف على Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G على كاميرا خلفية رئيسية دقتها 200 ميجا بكسل جيدة الأداء.

تأتي السماعات الخارجية لهذا الإصدار بصوت ستيريو توفر تجربة صوتية مميزة.

عيوب موبايل Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

لا يوجد هاتف لا يحتوي على أي عيوب مهما كانت مميزاته، لذا كان من الضروري أن نعرض لكم عيوب هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G وتتمثل عيوب موبايل ريدمي نوت 13 برو بلس في التالي ذكره:

لا يدعم الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بجودة ال 4K