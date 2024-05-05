انت الأن تتابع خبر الوجبة التي نزلت من الجنة..طعام اذا تناولته كل يوم تتجنب الاصابة بالسكري والضغط وتصلب الشرايين وتحافظ على شبابك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف خبراء أن توزيع الكالسيوم، بين الفطور والعشاء يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقت تناول الكالسيوم

ووجدت دراسة أجراها الخبراء أن تقليل تناول الكالسيوم بنسبة 5% على العشاء وزيادة تناوله في وجبة الفطور بنسبة 5%، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6%. حسب نيويورك بوست.

هرمونات

ونقلت صحيفة "ميديكال نيوز توداي" عن ميلاني ميرفي ريختر، اختصاصي التغذية قوله: "من منظور نمط الساعة البيولوجية، تشير الأبحاث إلى أن امتصاص الكالسيوم قد يكون أعلى قليلا خلال النهار لأن بعض الهرمونات المطلوبة لاستقلال الكالسيوم مثل هرمون الغدة الدرقية، على سبيل المثال، تميل أيضا إلى أن تكون أعلى خلال ساعات النهار".

نسبة