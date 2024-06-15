منصات التواصل الإجتماعي تشتعل بعد تعليق غير متوقع من ولي العهد على فوز الأردن والسعودية!

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت منصات التواصل الإجتماعي تفاعل غير مسبق مساء يوم الثلاثاء ، وذلك بسبب تعليق ولي عهد الأردن الأمير الحسين، على فوز المنتخب الأردني على نظيره السعودي في تصفيات مونديال كأس آسيا 2026، معبراُ عن فرحته عبر حسابة الرسمي في إنستغرام قائلاً" الأردن والنشامى بالصدراة وبجدارة، وأداء مميز من الأخضر السعودي، مرفقاُ ايها بأغنية سعودية اردنية، مما اثار حالة من التفاعل وانعش روح الأخوه ما بين السعوديين والأردنيين، وذلك يرجع الى ذكاء ونباهة ولي العهد الأردني.

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ملخص مباراة الأردن والسعودية

تساوى المنتخب الأردني مع الأخضر السعودي بعدد النقاط 13 نقطه وقد خطف الصدارة،وتقدم عليه بفارق 2-1 في ملعب الأول بارك في الاراضي السعودية،وقد سجل الهدف السعودي علي لاجامي في الدقيقة 16، ويعادلها المنتخب الأردني من خلال هدف علي علوان في الدقيقة 27، بعدها جاءات ضربه نور الزوايدة ليحقق المنتخب الفوز الكاسح، وذلك ضمن مباريات كأس 2027 في الدور الثالث من التصفيات النهائية.