اتفرج لصوص يقتحمون منزل ويتركون المال والمجوهرات ويسرقون شيء غريب لا يصدقه العقل

الرياض - محمد الاطلسي - قامت عائلة ويلزية ، بإطلاق نداء للمساعدة في العثور على كلبهم.

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والذي اختطفته عصابة من اللصوص من المنزل.

ونشرت السيدة إيما لويس، التي تعيش في طريق إكستر، بولاية ميندي، لقطات من كاميرات المراقبة.

وهي تظهر اللحظة التي اقتحمت فيها عصابة من خمسة رجال مقنعين منزلها.

وأوضحت أن الجناة هربوا، بعد اختطاف كلبها البالغ من العمر شهرًا.

وعرضت العائلة مكافأة قدرها 5000 جنيه إسترليني للحصول على معلومات حول مكان وجود بيرل.