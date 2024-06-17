واقعة تبكي الطيور..وافد يمني ابتز فتاة وأخذ منها 42 ألف سعودي والنهاية كارثية..

الرياض - محمد الاطلسي - نشر الخبير البرمجي في الأمن الرقمي مختار عبد المعز، يوم السبت، القصة الكاملة، عن صاحب ورشة حدادة، دمر أسرة كاملة بعد أن أجبرهم على دفع أكثر من أربعين ألف ريال سعودي، من خلال ابتزاز زوجة مواطن بعد إختراق هاتفها وسحب الصور الخاصة.

الحداد المدعو نادر أمين مكرد سعيد غالب القدسي، أجبر المرأة الضحية، بعد إختراق هاتفها برابط مشبوه والاستيلاء على الواتس اب الصور، على تصوير نفسها صور وفيديوهات فاضحة، وسرقة أموال زوجها وتحويلها إليه.

نافذة اليمن يعيد نشر القصة كما جاءت على حساب الخبير البرمجي مختار عبد المعز:

القصة ومافيها.. للعبرة والعظة

نادر أمين مكرد سعيد غالب القدسي عبدالله علي يحيى الذهباني

يعمل نادر في ورشة خاصة به بالحدادة نهاراً وليلاً يعمل على هتك أعراض الناس دون شفقة أو رحمة.. يستدرج ضحاياه من التليجرام عبر روابط مزورة لاختراق خصوصياتهم ومن ثم التحكم بمستقبلهم..

آخر ضحاياه شابه عايشه بسكينة مع طفلتها وزوجها كافيين خيرهم شرهم، مع الأسف البنت ذكائها متواضع واستطاع خداعها برابط مزور بعد سحب صورها وتهديدها اذا لم تنصاع لطلباته..

بدأ بالطلبات العادية "صور وفيديوهات فاضحة" ولاحقاً قام بالاستيلاء على حسابها على واتساب وبدأ إحكام خطته ابتداء بإجبارها على سرقة أموال زوجها ونهاية تحريض البنت بتصفية زوجها او سيتم تصفيتها هي وبنتها، كان يخطط لكل شي عن بعد وهي مجرد أداة يتحكم فيها بيده.

أجبرها على الخروج بعد منتصف الليل لبيع سيارة زوجها تشليح، لولا ستر الله وحفظه وكشف الزوج مايحدث من حوله..

قام نادر بطلب أموال خلال اسبوع فقط تصل إلى 42 الف ريال سعودي طلب تحويلهم بإسم صديقه "عبدالله الذهباني" الذي قام هو الآخر بقطع رقم باسمه وهويته الشخصية لصديقه نادر، واستلم مبلغ 12 الف ريال سعودي، ثم طلب تحويل باقي الأموال باسم والده "امين مكرد سعيد غالب القدسي" بعد ان قام بإيهام والده انها مقابل "عمل" وبالفعل استلم والده بعض الحوالات والبعض الآخر بسبب كبر سن والده قام باستلامها نادر عن طريق الاحتيال على الصرافين، قام باستلام الحوالة الأولى نادر بعد تزويد الصراف باسم صديقه وجاره بالورشة "استغل الشبه بينهم" "اسامة الشحري" الذي لايعلم شيئاً سوى أن نادر يعمل بالورشة المجاورة وسمعته سيئة وحق حشيش ومخدرات.. "تم توريط اسامة الشحري" كضمين معرف لنادر رغم ان اسامه كان في تعز ولا يعلم شيئاً، وهذا يعتبر الضحية الخامسة لنادر بعد الزوجة والزوج والأب والصراف الأول، ثم استلم حوالة أخرى بهذه الطريقة " ذهب الى معرض سيارات قريب من الصراف الآخر وأخبرهم انه سيقوم بشراء سيارة منهم لكن لازالت الفلوس تأتي كحوالات وأن والده مريض وخلى صاحب المعرض يروح معاه للصراف عشان يعرف فيه انه يعرفه واستلم الحوالة الثانية بضمانة صاحب المعرض وكذا يعتبر صاحب المعرض الضحية السادسة وصاحب محل الحوالات الضحية السابعة.

بعد أن انتهت الفلوس عند البنت قام بنشر صورها وتهديد زوجها بفضحهم اذا لم يقوم الزوج بارسال مبلغ 10 الف ريال سعودي، بعد ان قام باستلام الحوالات هو وصديقه عبدالله الذهباني قاموا بالبدأ بتهديد أهل البنت بنشر صور الأم والأهل اذا لم يقوموا بتحويل مبلغ 10 الف ريال سعودي "يعني توسع التهديد ليشمل الزوج من جهة واهل البنت من جهة أخرى.. واصبح الضحايا لايمكن احصائهم بسبب نشر صورهم، ولازال حتى اللحظة يطلب فلوس أكثر غير مكترث لما جنت يداه، بل انه قال لا مشكلة بسجن والده فهو يستحق السجن عشان في مشاكل بينه وبين ابوه..

تتبعنا الحوالات والاسماء وتعبنا كثير لفلترة المعلومات الكثيرة والمضللة الى ان وصلنا الى حقيقة الأمر واتضحت الصورة، وقمنا برفع بلاغ أمني في صنعاء وتم التعميم على جميع الاسماء المتورطة بالقضية خصوصاً أنها أصبحت جناية وشروع بقتل، وبإذن الله حسب تطمينات وزارة الداخلية في صنعاء انه سيتم القبض أولاً على الأب أمين مكرد وسجنه لأن الحوالات التي باسمه وصلت 20 الف ريال سعودي ليقوم بإعادتها للضحايا، وملاحقة عبدالله الذهباني ونادر القدسي والتعميم على اسمائهم بالمنافذ والمطارات حتى لا يخرجوا خارج اليمن..

وعليه أي شخص يتعرف على هولاء الأشخاص لايتوانى الإبلاغ عليهم لأقرب جهة أمنية وله جزيل الشكر..

ونصيحة لكل بنت تتعرض لابتزاز أهلك بيوقفوا معك ما بيخذلوك، مصيرك مع اهلك أحن دائماً من التجاوب مع مبتز، هي تبدا بصورة وتنتهي بكارثة، فلا تتجاوبي مع اي شخص نهائياً وبالأخير اي شخص بينشر صور احنا مستعدين نحذف اي محتوى مسرب ومجاناً، ايش اللي يخوفكم؟

بعد أن انتهت الفلوس عند البنت قام بنشر صورها وتهديد زوجها بفضحهم اذا لم يقوم الزوج بارسال مبلغ 10 الف ريال سعودي، بعد ان قام باستلام الحوالات هو وصديقه عبدالله الذهباني قاموا بالبدأ بتهديد أهل البنت بنشر صور الأم والأهل اذا لم يقوموا بتحويل مبلغ 10 الف ريال سعودي "يعني توسع التهديد ليشمل الزوج من جهة واهل البنت من جهة أخرى.. واصبح الضحايا لايمكن احصائهم بسبب نشر صورهم، ولازال حتى اللحظة يطلب فلوس أكثر غير مكترث لما جنت يداه، بل انه قال لا مشكلة بسجن والده فهو يستحق السجن عشان في مشاكل بينه وبين ابوه..

تتبعنا الحوالات والاسماء وتعبنا كثير لفلترة المعلومات الكثيرة والمضللة الى ان وصلنا الى حقيقة الأمر واتضحت الصورة، وقمنا برفع بلاغ أمني في صنعاء وتم التعميم على جميع الاسماء المتورطة بالقضية خصوصاً أنها أصبحت جناية وشروع بقتل، وبإذن الله حسب تطمينات وزارة الداخلية في صنعاء انه سيتم القبض أولاً على الأب أمين مكرد وسجنه لأن الحوالات التي باسمه وصلت 20 الف ريال سعودي ليقوم بإعادتها للضحايا، وملاحقة عبدالله الذهباني ونادر القدسي والتعميم على اسمائهم بالمنافذ والمطارات حتى لا يخرجوا خارج اليمن..

وعليه أي شخص يتعرف على هولاء الأشخاص لايتوانى الإبلاغ عليهم لأقرب جهة أمنية وله جزيل الشكر..

ونصيحة لكل بنت تتعرض لابتزاز أهلك بيوقفوا معك ما بيخذلوك، مصيرك مع اهلك أحن دائماً من التجاوب مع مبتز، هي تبدا بصورة وتنتهي بكارثة، فلا تتجاوبي مع اي شخص نهائياً وبالأخير اي شخص بينشر صور احنا مستعدين نحذف اي محتوى مسرب ومجاناً، ايش اللي يخوفكم؟