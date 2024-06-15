حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مزدلفة بعد الوقف على عرفات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حجاج بيت الله الحرام

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مواصلة حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج، حيث يتوجهون إلى مزدلفة بعد الوقف على جبل عرفات.





ويتوافد حجاج بيت الله الحرام، منذ الصباح الباكر على جبل عرفات في مشهد تقشعر منه الأبدان، حيث يباهي الله بالحجاج ملائكته، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا، ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. فَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: أَيْ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ يَزْهُو وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: قَدْ غَفَرْتُ لهم". ويقع جبل عرفات في مكة المكرمة، على الطريق الذي يصل المدينة المقدسة بالطائف، ويبعد بمقدار 22 كم عن شرق مكة، أما عن المسافة بينه وبين منى فيبعد حوالي 10 كم.

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