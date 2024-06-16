جدة - نرمين السيد - يا ليلة العيد آنستينا

شاركت قناة CBC، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المتابعين احتفالهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





ونشرت "CBC"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لأغنية يا ليلة العيد لكوكب الشرق أم كلثوم، مُعلقةً: "يا ليلة العيد آنستينا.. وجددتي الأمل فينا.. يااا ليلة العيد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يا ليلة العيد آنستينا.. CBC تُشارك متابعيها الاحتفال بعيد الأضحى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.