واتساب يقدم ميزات مذهلة لـ مكالمات الفيديو والصوت.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - بالنسبة لملايين المستخدمين حول العالم، يعد تطبيق واتساب هو التطبيق المفضل؛ لإجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.





تتيح منصة المراسلة الفورية للمستخدمين التواصل مع أحبائهم من خلال ميزات الاتصال الخاصة بها، وكلما كان هناك تحديث جديد بخصوص المكالمات، يكون الناس متحمسون جدًا لمعرفة ما يخبئه المتجر.

إذا كنت تستخدم WhatsApp بانتظام لأغراض شخصية أو لأغراض العمل، فإليك بعض الأخبار الجيدة، إذ تعمل شركة ميتا على جلب ميزات AR (الواقع المعزز) إلى النظام الأساسي من أجل تحسين التجربة الشاملة.

يقول تقرير في WA Beta Info أن واتساب سيقدم ميزة واقع معزز مثيرة، والتي تم الكشف عنها في أحدث إصدار تجريبي 2.24.13.14 متاح على متجر Google Play.

تهدف هذه الميزة القادمة إلى تقديم تأثيرات ومرشحات المكالمات، مما يضفي بعدًا ممتعًا وتفاعليًا على مكالمات الفيديو.

تُظهر لقطة الشاشة التي شاركها المنشور أن واتساب يقوم بتجربة تأثيرات ومرشحات الواقع المعزز الجديدة، والتي من المتوقع أن يتم تضمينها في التحديث المستقبلي.

ستسمح تأثيرات الواقع المعزز هذه للمستخدمين بتخصيص مكالمات الفيديو الخاصة بهم عن طريق إضافة مرشحات الوجه الديناميكية، مثل أداة اللمس للحصول على مظهر أكثر نعومة للبشرة ووضع الإضاءة المنخفضة لتحسين الرؤية في الإضاءة الخافتة، وتعد هذه الإضافة بتعزيز التجربة المرئية وتوفير طريقة أكثر جاذبية للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

علاوة على ذلك، يضيف WA Beta Info أن WhatsApp يعمل أيضًا على تطوير ميزة تمكن المستخدمين من تعديل خلفيتهم أثناء المكالمات.

ستكون هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص في المؤتمرات الجماعية، حيث قد يرغب المستخدمون في تخصيص محيطهم أو طمس عوامل التشتيت.

ومن المثير للاهتمام أن ميزة تحرير الخلفية هذه ستكون متاحة أيضًا على تطبيقات سطح المكتب في المستقبل، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من الشاشات الأكبر حجمًا وإمكانيات التحرير المحسنة، وهذا مفيد بشكل خاص للإعدادات الاحترافية أو تعديلات الخلفية التفصيلية أثناء المكالمات.

بالإضافة إلى هذه الميزات، يخطط واتساب لتقديم تأثيرات متنوعة لجعل مكالمات الفيديو أكثر تسلية وجاذبية. سيكون لدى المستخدمين قريبًا خيار استخدام الصور الرمزية بدلاً من بث الفيديو في الوقت الفعلي، مما يوفر طريقة مبتكرة وممتعة للتعبير عن أنفسهم أثناء المكالمات.

لا تضيف هذه الميزة عنصرًا مرحًا فحسب، بل تسمح أيضًا للمستخدمين بالحفاظ على الخصوصية أو التعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي.

ولا تزال ميزة AR الخاصة بـ WhatsApp لتأثيرات المكالمات والمرشحات قيد التطوير وسيتم طرحها في التحديث المستقبلي.