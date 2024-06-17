جدة - نرمين السيد - المسجد الحرام

استعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ بتفعيل مبادرة "وليطوفوا" في مرحلتها الثالثة والمرتبطة بطواف الوداع، بعد المرحلة الأولى التي كانت ما قبل الوقفة بعرفة من ابتداء موسم الحج، والمرحلة الثانية المخصصة لطواف الإفاضة.





‏وهيأت رئاسة الشؤون الدينية للمطوفين الأماكن الحيوية وتوزيعهم عليها؛ يستقبلون فيها الحجاج الراغبين في خدمة التطويف في طواف الوداع، ومرافقتهم لإرشادهم في أدائه وفق المقتضى الشرعي، كما تشرف على المطوفين، وتوجيههم إلى اتباع السنة في أداء المناسك، والتقيد بالأدعية المشروعة والمأثورة في تطويف من يحتاج من ضيوف الرحمن ومساعدتهم على إكمال مناسك حجهم، فضلا عن حث المطوفين على التعامل الحسن مع الحجاج؛ لإظهار وسطية الإسلام وسماحته ورحمته، وإبراز الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية وأبنائها خدام الحرمين الشريفين، وما يبذلونه من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن. ‏وتقدم الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين خدمات عديدة لضيوف الرحمن؛ من أبرزها: استقبالهم ومرافقتهم أثناء أدائهم لطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوادع، وتطويفهم وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفعيل مبادرة «وليطوفوا» استعدادا لكثافة طواف الوداع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.