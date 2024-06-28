خبير أمن المعلومات: قطاع التكنولوجيا الأكثر نموا في مصر

جدة - نرمين السيد - مدارس التكنولوجيا التطبيقية

قال محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأكثر نموا في مصر بواقع 16 أو 17% سنويا، ومساهمته في الناتج القومي ارتفعت إلى 5%، وهو قطاع قادر على التصدير، حيث ارتفعت الصادرات التكنولوجية من 4 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار، ما يعده سفيرا للتنمية حاليا.





وأضاف "عزام"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات وحدة كفيل أن يغير شكل الاستثمار في مصر للأبد. ولفت أن صناعة الإلكترونيات تعد الصناعة الاستراتيجية الأهم في العالم حاليا، واستثماراتها كبيرة، ومصر تمتلك أول فرع للتحالف الدولي لصناعة أشباه الموصلات خارج الولايات المتحدة، وهناك 24 شركة تعمل في هذا المجال المتقدم، خاصة أنها صناعة مؤثرة، وقيمتها عالميا تصل إلى 500 مليار دولار، كما أنها تدخل في جميع النواحي الاقتصادية، فلا توجد صناعة في العالم إلا ومعتمدة بشكل كامل على وجود مكون إلكتروني.

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