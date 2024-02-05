كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 1445

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رياض - احمد صلاح - من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها للسائقين هو الالتزام بقواعد وقوانين المرور وعدم السرعة والحذر أثناء القيادة لأمن وسلامة الحركة المرورية ككل، لكن على الرغم من تنبيهات هيئة المرور إلا أنه لا يخلوا الأمر من وجود العديد من المخالفات المرورية والتي يبحث قطاع كبير في المملكة عن كيفية الاستعلام عنها، حيث وفرت المرور السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال طرق عديدة سواء الاستعلام برقم اللوحة أو الاستعلام برقم الإقامة أو الاستعلام برقم المخالفة وما إلى ذلك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

من المعروف أن القيام بخطوة الاستعلام عن المخالفات المرورية تعد من أهم خطوات الالتزام بالقوانين المرورية، لذلك فقد تتم هذه الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية ثم تسجيل الدخول عبر منصة أبشر وبعد ذلك يتم تنفيذ الخطوات التالية:

عقب القيام بزيارة موقع منصة أبشر الرقمية يتم تسجيل الدخول عن طريق إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

ومن ثم يتم النقر على خيار أبشر أفراد.

على المستخدم بعد ذلك أن يقوم بالنقر على قسم خدمات المرور.

سوف تظهر العديد من الخيارات أمام المستخدم يتم النقر من بينها على أيقونة استعلام المخالفات.

يتم النقر على خيار المخالفات وبعد ذلك كلمة التالي.

على ذلك سوف تظهر للمستخدم جميع المخالفات المستحقة عليه يتم النقر على المخالفة الذي يرغب في الاستعلام عنها وبذلك سوف تظهر كافة التفاصيل.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة

ومن ضمن طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية الاستعلام برقم الإقامة ليتم ذلك في خطوات معدودة وتتلخص هذه الخطوات فيما يأتي: