طريقة تقديم اعتراض على رفض طلب الضمان الاجتماعي 1445 وما شروط الاستحقاق

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رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الجهة المسؤولة عن دعم الضمان الاجتماعي قامت بإيضاح الأسباب التي من أجلها يتم رفض طلب استحقاق الدعم، وقامت بتأكيد أنه من يتأكد من توفر شروط الاستحقاق به ويجد أن رفض الطلب الخاص به أمر خاطئ يمكنه أن يتقدم بطلب اعتراض على النتيجة مرة ثانية مع إرفاق المستندات التي تؤكد صحة البيانات المدخلة وكونه مستحق لهذا الدعم.

تقديم اعتراض على رفض طلب الضمان الاجتماعي

من ضمن طرق حل رفض الضمان الاجتماعي أنه يمكن التقدم بطلب اعتراض على عملية الرفض، عملية الاعتراض تتم في صورة إلكترونية من خلال هذه الخطوات التي تتمثل في الآتي:

تسجيل الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال إدخال اسم الحساب وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول مرة ثانية.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار قائمة برامج الدعم.

تحديد برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

النقر على أيقونة الأهلية والاستحقاق.

اختيار أيقونة أسباب رفض طلب.

القيام بعد ذلك بإدخال البيانات التي تثبت أحقية الدعم.

القيام بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة والتي تؤكد صحة البيانات.

مراجعة البيانات والأوراق مرة ثانية للتأكيد.

الخطوة الأخيرة الضغط على كلمة إرسال طلب الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي يجب أن يكون المتقدم مستوفي لقائمة الشروط والمعايير المحددة من قبل الجهة المخصصة بالدعم، قائمة الشروط تتمثل في الآتي: