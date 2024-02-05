خطوات التقديم على الجنسية السعودية 1445

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الجنسية السعودية من أكثر الأمور التي يسعى العديد من الأشخاص الحصول عليها، خاصة بعد أن حرصت المملكة العربية السعودية على فتح باب التجنيس للعديد من فئات المواطنين، ويتم التساؤل على ما شروط الحصول علي الجنسية السعودية 1445 كما أنه من الضروري التعرف على الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها للتجنيس، كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على كافة التفاصيل.

بعد أن أوضحت هيئة الأحوال المدنية أنه سيتم العمل على تجنيس بعض الفئات هناك، تساءل العديد من المواطنين على شروط الحصول على الجنسية السعودية، وقد تم توضيح الآتي:

من أهم الشروط أن يكون المتقدم على الجنسية بلغ السن القانوني ليتم قبول طلبه.

يلزم على المتقدم أن يكون متقن للغه العربية تحدثاً وكتابة، ويجب أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

من الضروري إرسال بعض الأوراق والمستندات التي يطلبها الموقع لإتمام عملية التجنيس.

يجب أن يكون الشخص المتقدم حسن السير والسلوك ليتم قبول طلبة.

يلزم ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي من الجرائم.

ما هي المستندات المطلوبة لتقديم طلب التجنيس

بعد التعرف على الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى الشخص المتقدم على الجنسية، لابد من التعرف على المستندات التي يجب تقديمها، وهى كالتالي:

من الضروري على زوجة المواطن تقديم قسيمة الزواج، ومن الشروط الأساسية تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.

يجب أن يكون الزواج رسمي ويتفق مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.

من الضروري أن يكون المتقدم حاصل على عدد من النقاط، كحد أدنى 17 نقطة.

يلزم على السيدة أن تكون حسنة السير والسلوك، ويجب ألا يكون سبق اتهامها في أي من القضايا.

يجب أن يكون المتقدم يحصل على إقامة دائمة وكاملة في المملكة العربية السعودية.

من الضروري مرور فترة زمنية على الزواج بحد أقصى 5 سنوات.

خطوات التقديم على الجنسية السعودية

أوضحت وزارة الداخلية السعودية بأنه تم تسجيل طلب التجنيس إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية: